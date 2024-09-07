Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области

«Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили Минобороны.
В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников.
«Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена», — добавили в Минобороны.