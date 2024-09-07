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Российские десантники уничтожили минометный расчет ВСУ в Курской области

КУРСК, 7 сен — РИА Новости. Российские десантники из состава группировки войск «Север» уничтожили минометный расчет противника в лесопосадке в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Операторы FPV-дронов российских десантников уничтожили расчет 120-мм миномета ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили Минобороны.

В ведомстве также отметили, что операторы БПЛА заметили в лесопосадке подготовку минометного расчёта противника к нанесению огня по позициям десантников.

«Расчет разведывательного БпЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника. Повторными последовательными ударами минометная секция была уничтожена», — добавили в Минобороны.