Медсестра из Красноярского края отдала телефонным мошенникам более 4,5 млн рублей

«Кибераферисты под предлогом “спасения сбережений” похитили у 52-летней медсестры 4,6 млн рублей. Когда лжепомощники перестали выходить на связь, а отправленные на “безопасный счет” сбережения так и не вернулись, женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жительнице Ачинска позвонил «сотрудник пенсионного фонда» и рассказал, что ей не доплачивают пенсию. Чтобы «разобраться в ситуации и исправить ошибку», он попросил продиктовать номер СНИЛС и СМС-код для «получения электронного талона». После этого женщине пришло фейковое письмо от «Госуслуг», где было указано, что личный кабинет пытаются взломать. Пострадавшая позвонила на «горячую линию», указанную в сообщении.
Ответивший «сотрудник Центрального Банка» заявил, что злоумышленники уже овладели «важными» данными и переключил свою жертву на «правоохранителей», которые, в свою очередь, напугали женщину тем, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование «запрещенной» организации. Пострадавшую убедили перевести все свои сбережения (3,3 млн рублей) на «безопасный счет». На следующий день женщина оказалась в банке и под контролем мошенников оформила кредит на сумму 1,3 млн рублей, чтобы «опередить» в этом деле вымышленных «злодеев». Вырученная сумма также была похищена.