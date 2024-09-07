Медсестра из Красноярского края отдала телефонным мошенникам более 4,5 млн рублей

Ответивший «сотрудник Центрального Банка» заявил, что злоумышленники уже овладели «важными» данными и переключил свою жертву на «правоохранителей», которые, в свою очередь, напугали женщину тем, что ей грозит уголовная ответственность за финансирование «запрещенной» организации. Пострадавшую убедили перевести все свои сбережения (3,3 млн рублей) на «безопасный счет». На следующий день женщина оказалась в банке и под контролем мошенников оформила кредит на сумму 1,3 млн рублей, чтобы «опередить» в этом деле вымышленных «злодеев». Вырученная сумма также была похищена.