Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», — сказано в документах.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, отвечавший в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.