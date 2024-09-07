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В школе Красноярского края возникли проблемы с питанием

В Красноярском крае старт учебного года в Мотыгинской школе омрачен инцидентом: ученики с 5 по 11 класс остались без горячей пищи на протяжении первого дня занятий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стала задержка в сборе необходимых документов от учеников, которые имеют право на бесплатное питание, и опоздание с подачей заявок поставщикам продуктов.

По результатам проверки, проведенной надзорным органом, были выявлены недочеты в организации школьного питания. В результате прокуратура внесла представление руководству учебного заведения. В ответ на это меры были приняты незамедлительно, и уже на следующий день старшеклассникам было обеспечено горячее питание.

Ранее сообщалось, что Красноярске поставщик питания накручивал цены на школьные обеды.

Прокуратура
образование