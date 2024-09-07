В школе Красноярского края возникли проблемы с питанием

По результатам проверки, проведенной надзорным органом, были выявлены недочеты в организации школьного питания. В результате прокуратура внесла представление руководству учебного заведения. В ответ на это меры были приняты незамедлительно, и уже на следующий день старшеклассникам было обеспечено горячее питание.