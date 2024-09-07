Стрелку с Аэровокзальной грозит наказание за хулиганство (видео)

По версии следствия, днем 6 сентября в квартире дома по улице Аэровокзальная между мужчиной и его бывшей супругой, к которой он пришел в гости, произошел словесный конфликт. Женщина ушла из дома и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что гость взял из сейфа охотничье ружье, принадлежащее хозяину дома. Испугавшись, женщина с отцом убежали из квартиры. Мужчина же, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.