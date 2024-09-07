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Стрелку с Аэровокзальной грозит наказание за хулиганство (видео)

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы на улице Аэровокзальная в Красноярске.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении стрелка с улицы Аэровокзальная в Красноярске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 6 сентября в квартире дома по улице Аэровокзальная между мужчиной и его бывшей супругой, к которой он пришел в гости, произошел словесный конфликт. Женщина ушла из дома и позвала на помощь своего отца. Вернувшись, они увидели, что гость взял из сейфа охотничье ружье, принадлежащее хозяину дома. Испугавшись, женщина с отцом убежали из квартиры. Мужчина же, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал беспорядочно стрелять из окна.

В ходе совместной работы сотрудников полиции и спецназа Росгвардии подозреваемый задержан.

В результате незаконных действий мужчины никто не пострадал. По уголовному делу (ч. 2 ст. 213 УК РФ) выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

СК