Житель Красноярска растратил доверенные ему похоронные деньги, за что и попал на скамью подсудимых. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.
Зимой прошлого года 77-летняя женщина решила перестраховаться (возможно, чувствовала, что память ее подводит) и передала своему помощнику 280 тысяч рублей. Деньги она много лет копила на свои похороны. А мужчина давно помогал ей по хозяйству.
Через некоторое время женщина попросила вернуть деньги обратно. Однако в ответ услышала: а денег нет. Точнее всего 80 тысяч рублей имеется, а остальные гражданин потратил на ремонт своего автомобиля. Через месяц вернул еще 40 тысяч. А потом развел руками: нет у него больше ничего.
Решение суда — полтора года условного наказания. Ущерб он обязан возместить обманутой женщине.