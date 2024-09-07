Житель Красноярска растратил доверенные ему похоронные деньги

Через некоторое время женщина попросила вернуть деньги обратно. Однако в ответ услышала: а денег нет. Точнее всего 80 тысяч рублей имеется, а остальные гражданин потратил на ремонт своего автомобиля. Через месяц вернул еще 40 тысяч. А потом развел руками: нет у него больше ничего.