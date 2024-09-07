Сальдо рассказал о запустении в подконтрольном Киеву Херсоне

По словам чиновника, ситуация в городе плачевная, там проживает всего 50 тысяч человек из 340 тысяч. Он добавил, что там присутствует множество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, располагаются центры обучения. Кроме того, в городе продолжается мобилизация, от которой мужчины, за исключением забронированных, вынуждены прятаться.