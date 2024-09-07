В центре Перми погиб дорожный рабочий

Поздно вечером в пятницу, 6 сентября, на улице Героев Хасана в Перми велись дорожные работы. В это время со стороны улицы Чкалова по направлению к улице Хлебозаводской ехал автомобиль «ВАЗ 21130», за рулем которого был 34-летний мужчина.
— По предварительной информации, в районе дома номер 36 по улице Героев Хасана водитель не выдержал безопасную скорость и совершил наезд на двух дорожных рабочих, которые проводили ремонтные работы в левой полосе, после чего наехал на стоящий экскаватор-погрузчик, — рассказал Алексей Трясцын, заместитель начальника отдела ГАИ МВД России по Перми.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Но 29-летний рабочий, получивший серьезные травмы, скончался в машине медиков. Второй рабочий, а также водитель и ВАЗа и его пассажирка были госпитализированы.
По полиция проводит проверку причин и обстоятельств ДТП.