В центре Перми погиб дорожный рабочий

— По предварительной информации, в районе дома номер 36 по улице Героев Хасана водитель не выдержал безопасную скорость и совершил наезд на двух дорожных рабочих, которые проводили ремонтные работы в левой полосе, после чего наехал на стоящий экскаватор-погрузчик, — рассказал Алексей Трясцын, заместитель начальника отдела ГАИ МВД России по Перми.