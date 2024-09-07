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Два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Уфе

В Уфе возле ТРЦ «Планета» произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: МЧС Башкирии

В столкновении пассажирского автобуса «Нефаз» и легковушки Renault Logan.

Пассажирка из Renault получила сотрясение мозга — ее доставили в больницу. Еще один пассажир из автобуса получил ушибы. После осмотра медиков отпущен домой.

В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров.