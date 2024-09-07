Два человека пострадали в ДТП с автобусом и такси в Уфе

Пассажирка из Renault получила сотрясение мозга — ее доставили в больницу. Еще один пассажир из автобуса получил ушибы. После осмотра медиков отпущен домой.
В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров.
В Уфе возле ТРЦ «Планета» произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Пассажирка из Renault получила сотрясение мозга — ее доставили в больницу. Еще один пассажир из автобуса получил ушибы. После осмотра медиков отпущен домой.
В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров.