Олбани
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения беспилотника

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области, где ночью началась детонация взрывоопасных предметов, объявили режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы», — написал он.

По словам губернатора, пока в ПВР находятся несколько десятков человек, большая часть эвакуированных разместились у родственников и знакомых.

По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Оценку возможных повреждений проведут только после полной ликвидации последствий детонации, добавил Гусев.

Минувшей ночью в Острогожском районе сбили украинский беспилотник. При его падении возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация. Жителей одного села эвакуировали в соседний населенный пункт.

МЧС
пожары