В Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения беспилотника

«При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы», — написал он.
По словам губернатора, пока в ПВР находятся несколько десятков человек, большая часть эвакуированных разместились у родственников и знакомых.
По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Оценку возможных повреждений проведут только после полной ликвидации последствий детонации, добавил Гусев.
Минувшей ночью в Острогожском районе сбили украинский беспилотник. При его падении возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация. Жителей одного села эвакуировали в соседний населенный пункт.