Трех человек увезли на скорой после аварии в районе БСПМ в Ростове

В Ростове-на-Дону после аварии в районе БСМП пострадали три человека, все они были доставлены в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
ДТП произошло 6 сентября на улице Евдокимова. Предварительно, кроссовер Toyota RAV4, по неизвестным пока причинам, врезался во встречный малотоннажный грузовой автомобиль «Луидор».
В итоге травмы получили 49-летний водитель Toyota, 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, и его 41-летний пассажир.
Правоохранители просят автолюбителей быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры на дороге и отвлекаться в пути.