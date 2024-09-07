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Трех человек увезли на скорой после аварии в районе БСПМ в Ростове

На Евдокимова в Ростове в лобовом ДТП пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после аварии в районе БСМП пострадали три человека, все они были доставлены в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло 6 сентября на улице Евдокимова. Предварительно, кроссовер Toyota RAV4, по неизвестным пока причинам, врезался во встречный малотоннажный грузовой автомобиль «Луидор».

В итоге травмы получили 49-летний водитель Toyota, 30-летний мужчина, управлявший грузовиком, и его 41-летний пассажир.

Правоохранители просят автолюбителей быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры на дороге и отвлекаться в пути.