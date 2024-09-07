Ввели режим ЧС и эвакуируют людей: что известно о пожаре с детонацией в Воронежской области

Жителей села, где произошло ЧП, решили временно эвакуировать в соседний населенный пункт. Людей вывозят при участии оперативных служб. По данным регионального правительства, для населения развернули пункты временного размещения и организовали автобусы. Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных отправилась к родственникам и знакомым.