Ввели режим ЧС и эвакуируют людей: что известно о пожаре с детонацией в Воронежской области

В ночь на 7 сентября беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область. Один из сбитых дронов спровоцировал пожар и детонацию снарядов.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ДЕТОНАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ.
В 1.53 в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Жителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
В 3.34 губернатор Александр Гусев сообщили, что дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в Острогожском районе уничтожили украинский беспилотник.
Однако в результате падения обломков дрона возник пожар, огонь перешел на взрывоопасные предметы, и началась детонация.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ БПЛА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИЕ.
По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Проводить оценку возможных повреждений специалисты будут только после полной ликвидации последствий детонации.
ЭВАКУАЦИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Жителей села, где произошло ЧП, решили временно эвакуировать в соседний населенный пункт. Людей вывозят при участии оперативных служб. По данным регионального правительства, для населения развернули пункты временного размещения и организовали автобусы. Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных отправилась к родственникам и знакомым.
ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ЧС.
В Острогожском районе, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, власти объявили режим ЧС.
Жителей просят помнить о мерах безопасности. Ни в коем случае не приближаться к месту пожара. В случае обнаружения подозрительных предметов не нужно подходить к ним. О находке следует сообщить сотрудникам оперативных служб.