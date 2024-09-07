В Омске нашли пропавшего 13-летнего школьника со шрамом на лбу

В Омске нашли пропавшего 13-летнего Данила Белоусова. Школьник в минувшую пятницу вышел из дома на улице Ватутина, 24 и пропал.
О состоянии мальчика ничего не сообщается, как и о месте нахождения.
Сейчас жизни юного омича ничего не угрожает.
О состоянии юного омича не сообщается.
В Омске нашли пропавшего 13-летнего Данила Белоусова. Школьник в минувшую пятницу вышел из дома на улице Ватутина, 24 и пропал.
О состоянии мальчика ничего не сообщается, как и о месте нахождения.
Сейчас жизни юного омича ничего не угрожает.