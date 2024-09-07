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В Омске нашли пропавшего 13-летнего школьника со шрамом на лбу

О состоянии юного омича не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Омске нашли пропавшего 13-летнего Данила Белоусова. Школьник в минувшую пятницу вышел из дома на улице Ватутина, 24 и пропал.

О состоянии мальчика ничего не сообщается, как и о месте нахождения.

Сейчас жизни юного омича ничего не угрожает.