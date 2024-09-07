В Омском речном порту загорелась баржа

Сегодня утром в Омском речном порту в Ленинском округе загорелась баржа, сообщили в транспортной прокуратуре.
Возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
Возгорание произошло сегодня утром.
Сегодня утром в Омском речном порту в Ленинском округе загорелась баржа, сообщили в транспортной прокуратуре.
Возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.