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В Омском речном порту загорелась баржа

Возгорание произошло сегодня утром.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Омском речном порту в Ленинском округе загорелась баржа, сообщили в транспортной прокуратуре.

Возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.