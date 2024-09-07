Хотела вернуть 300 тысяч рублей, а потеряла в 7 раз больше: жертва финансовой пирамиды поверила легенде мошенников

Эти деньги она переводить уже не стала. Позвонила «юристу», который и втянул ее в этот обман, однако, во время разговора у нее начали появляться сомнения. И тут она поняла, что все это время вела дела с мошенниками. Всех денег она, конечно же лишилась. А это, кстати, два миллиона и 31 тысяча рублей.