Хотела вернуть 300 тысяч рублей, а потеряла в 7 раз больше: жертва финансовой пирамиды поверила легенде мошенников

Жительница Иркутска еще в январе 2021 года решила вложиться в одну из финансовых пирамид. Надеялась получить прибыль, однако, что-то пошло не по плану, и она лишилась 300 тысяч рублей. Пирамида обанкротилась. И вот прошло уже три года. В апреле 2024 года женщине позвонили и предложили вернуть утраченные деньги.
Неизвестный звонивший представился юристом. В надежде вернуть свои кровные, женщина приняла помощь. Общение плавно перешло в один из мессенджеров. Юрист предложил составить договор возмездного оказания услуг. Это значит, что она обязана была выплатить 10% от суммы, которую ей помогут вернуть. Она согласилась, общение продолжили. Но тут выясняются неожиданные подробности!
Оказывается, на ее имя открыли счет в государстве Африки, а именно в Гане. А это, на минуточку, почти в пяти тысячах километров от Иркутска. Понятное дело, что счет открыла не сама женщина, поэтому пришлось составлять петицию. В ней говорилось о том, что она хочет получить право распоряжаться данными деньгами. Банк Ганы рассмотрел заявление и удовлетворил.
Но и тут возникли интересные подробности. Чтобы получить возможность распоряжаться данным счетом, необходимо было оплатить арест, а это 641 тысячу 116 рублей. Доверчивая женщина названную сумму перевела частями.
— После того, как деньги поступили на счет мошенников, ей сообщили, что деньги будут находиться в одном из казахских банков. В это время Африканское государство занялось бы переводом средств. Однако, тут откуда не возьмись налоговая отыскала неоплаченную декларацию. Пришлось оплатить налоговый сбор, а именно 790 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Эту сумму она также перевела частями на два разных счета. Но и тут ничего не закончилось! Теперь появился налог на 300 тысяч рублей. К сожалению, женщина и тут не почувствовала подвоха. Перевела требуемую сумму.
— Налоговая не пропускает перевод денег. У юриста, который оказывает вам поддержку, есть контакты человека, который поможет решить эту проблему. Только вот заплатить ему надо будет 200 тысяч рублей, — заявили женщине.
Она снова согласилось! Перевела сумму на очередной счет.
— Деньги сняли и отправили курьером с Калининграда, но его задержали представители таможни, так как у него при себе была подозрительная опечатанная сумка. Чтобы его отпустили, нужно внести 100 тысяч рублей, — никак не могли угомониться мошенники.
По двум номерам телефонов она перевела 60 и 40 тысяч рублей. И тут снова звонок. На этот раз от курьера!
— Меня задержали работники ДПС в Кемеровской области! Можно договориться! Нужно заплатить 500 тысяч рублей и тогда меня отпустят! — заявил ей аферист.
Эти деньги она переводить уже не стала. Позвонила «юристу», который и втянул ее в этот обман, однако, во время разговора у нее начали появляться сомнения. И тут она поняла, что все это время вела дела с мошенниками. Всех денег она, конечно же лишилась. А это, кстати, два миллиона и 31 тысяча рублей.
В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к мошенничеству.
Полиция Иркутской области призывает жителей региона не верить предложениям якобы юридических компаний по возврату денег из финансовых пирамид. Подобный предлог используют киберпреступники для хищения денег.