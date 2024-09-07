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Ночью в Новочеркасске потушили частный дом, выгорело 160 кв. метров

На Герцена в Новочеркасске ночью потушили полыхающий частный дом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 7 сентября в Новочеркасске потушили полыхающий частный дом. Всего выгорело 160 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как стало известно, постройка вспыхнула на Герцена, 35, рядом с Триумфальной аркой. Вызов поступил в 23:18, в 23:49 остановили распространение пламени, в 00:12 огонь полностью ликвидировали. На месте работали 15 человек, использовалось четыре единицы техники.

— Пострадавших не было. Причина пожара сейчас устанавливается, — прокомментировали в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем и электрическими приборами. Также следует периодически проверять состояние проводки.