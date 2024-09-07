Ночью в Новочеркасске потушили частный дом, выгорело 160 кв. метров

Как стало известно, постройка вспыхнула на Герцена, 35, рядом с Триумфальной аркой. Вызов поступил в 23:18, в 23:49 остановили распространение пламени, в 00:12 огонь полностью ликвидировали. На месте работали 15 человек, использовалось четыре единицы техники.