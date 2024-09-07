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Погиб в 21 год от артобстрела: в Бахчисарае простились с погибшим участником СВО

В Бахчисарае простились с погибшим от артобстрела 21-летним участником СВО.

Источник: пресс-служба администрации Бахчисарайского района

В пятницу, 6 сентября, в Бахчисарае простились с 21-летним военнослужащим Никитой Манешиным, погибшим в зоне проведения специальной операции в результате артобстрела. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Манешин родился 4 мая 2003 года в Тургеневке. Крымчанин закончил местную школу и был прилежным учеником. Далее он поступил в Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Там уроженец Тургеневке получил специальность электрика. После этого молодой человек работал в агрофирме в родном селе.

«В 2022 году Никита Манешин был призван на срочную службу в ряды российской армии, заключил контракт и, как истинный патриот, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы плечом к плечу с боевыми товарищами встать на защиту Родины», — говорится в сообщении.

Крымчанин участвовал в тяжелых боях в ДНР и ЛНР. В администрации отметили, что военнослужащий проявлял мужество и героизм. Он умело действовал на передовой и был в первых рядах.

«Никита Игоревич Манешин погиб 17 августа 2024 во время выполнения специальных боевых задач, получив несовместимое с жизнью ранение в результате артиллерийского обстрела противника», — отметили в администрации.

Военнослужащему был всего 21 год. С бойцом простились на Аллее славы.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память нашему земляку!», — говорится в сообщении.