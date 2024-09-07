Погиб в 21 год от артобстрела: в Бахчисарае простились с погибшим участником СВО

Манешин родился 4 мая 2003 года в Тургеневке. Крымчанин закончил местную школу и был прилежным учеником. Далее он поступил в Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Там уроженец Тургеневке получил специальность электрика. После этого молодой человек работал в агрофирме в родном селе.