Погиб в 21 год от артобстрела: в Бахчисарае простились с погибшим участником СВО

В пятницу, 6 сентября, в Бахчисарае простились с 21-летним военнослужащим Никитой Манешиным, погибшим в зоне проведения специальной операции в результате артобстрела. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Манешин родился 4 мая 2003 года в Тургеневке. Крымчанин закончил местную школу и был прилежным учеником. Далее он поступил в Бахчисарайский техникум строительства и транспорта. Там уроженец Тургеневке получил специальность электрика. После этого молодой человек работал в агрофирме в родном селе.
«В 2022 году Никита Манешин был призван на срочную службу в ряды российской армии, заключил контракт и, как истинный патриот, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы плечом к плечу с боевыми товарищами встать на защиту Родины», — говорится в сообщении.
Крымчанин участвовал в тяжелых боях в ДНР и ЛНР. В администрации отметили, что военнослужащий проявлял мужество и героизм. Он умело действовал на передовой и был в первых рядах.
«Никита Игоревич Манешин погиб 17 августа 2024 во время выполнения специальных боевых задач, получив несовместимое с жизнью ранение в результате артиллерийского обстрела противника», — отметили в администрации.
Военнослужащему был всего 21 год. С бойцом простились на Аллее славы.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с вами. Вечная память нашему земляку!», — говорится в сообщении.