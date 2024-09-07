Омичка потеряла 1 млн рублей, доверившись мошенникам из мессенджера

К омским полицейским обратилась 46-летняя повар одного из камчатских предприятий и рассказала, что стала жертвой мошенников. На «безопасные счета» злоумышленников омичка перевела 1 млн рублей.
Женщина рассказала полицейским, что ей в одном из мессенджеров позвонила якобы сотрудница Центробанка РФ и сообщила, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Злоумышленница предложила перевести деньги омички на «безопасные счета» для их сохранности.
По указанию мошенницы женщина перевела им чуть более 1 млн рублей. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества и устанавливают причастные к совершению преступления лица.