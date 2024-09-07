У здания Верховной рады нашли обломки дрона

У здания Верховной рады в центре Киева нашли осколки сбитого беспилотника, сообщается в телеграм-канале украинского парламента. Там уточнили, что повреждений не обнаружено.
По словам депутата от президентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского, дрон сбили «у порога парламентаризма».
В украинской столице в ночь на 7 сентября прогремели несколько взрывов, работала ПВО.
Взрывы также звучали в Николаеве, Винницкой и Хмельницкой областях, в Херсоне и на подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Ведомство также несколько раз отчитывалось об ударах «по центрам принятия решений» ВСУ.