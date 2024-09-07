В Ростове суд рассматривает дело бывшего топ-менеджера «Роствертола»

Советский суд Ростова суд рассматривает дело бывшего топ-менеджера «Роствертола». Информация об этом размещена в электронной картотеке суда.
Фигурантом дела стал бывший директор АО «Авиаприборный ремонтный завод» (входит в ПАО «Роствертол») Сослан Урумов. Его заподозрили в мошенничестве.
Как уточняет издание «Коммерсант», дело может быть связано с хищением при выполнении оборонзаказа. Речь идёт, предположительно, о махинациях, связанных с ремонтом техники, а также с трудоустройством сотрудников. Обвиняемый свою вину не признаёт.
Заседание, которое прошло 2 сентября, завершилось отводом судьи. Теперь дело передадут новому судье. Процесс будет закрытым, поскольку в материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну.
А ранее на Дону осудили директора оборонного завода.