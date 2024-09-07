В Ростове суд рассматривает дело бывшего топ-менеджера «Роствертола»

Как уточняет издание «Коммерсант», дело может быть связано с хищением при выполнении оборонзаказа. Речь идёт, предположительно, о махинациях, связанных с ремонтом техники, а также с трудоустройством сотрудников. Обвиняемый свою вину не признаёт.