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В Ростове суд рассматривает дело бывшего топ-менеджера «Роствертола»

Мужчину заподозрили в мошенничестве.

Советский суд Ростова суд рассматривает дело бывшего топ-менеджера «Роствертола». Информация об этом размещена в электронной картотеке суда.

Фигурантом дела стал бывший директор АО «Авиаприборный ремонтный завод» (входит в ПАО «Роствертол») Сослан Урумов. Его заподозрили в мошенничестве.

Как уточняет издание «Коммерсант», дело может быть связано с хищением при выполнении оборонзаказа. Речь идёт, предположительно, о махинациях, связанных с ремонтом техники, а также с трудоустройством сотрудников. Обвиняемый свою вину не признаёт.

Заседание, которое прошло 2 сентября, завершилось отводом судьи. Теперь дело передадут новому судье. Процесс будет закрытым, поскольку в материалах содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

А ранее на Дону осудили директора оборонного завода.