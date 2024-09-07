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ВСУ нанесли удар по центру Горловки, есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли прицельный удар по центру Горловки, три мирных жителя получили ранения, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Украинские неонацисты нанесли прицельный удар по центру Горловки… В результате массированного артобстрела центра Горловки со стороны украинских террористов ранены трое мирных граждан», — написал он.

По словам мэра, повреждена инфраструктура территориального медицинского объединения «Семья и здоровье», на территории больничного городка повреждены гражданские автомобили.

Приходько добавил, что на территории больничного городка были найдены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.