«Просто сгорел на солнце»: омские хирурги онкодиспансера удалили мужчине огромную злокачественную опухоль

«В ходе операции мы иссекли кожу во всю толщину эпидермиса, провели резекцию мышц задней поверхности шеи, потому что опухоль распространилась достаточно глубоко внутрь тканей. Удаленная покровная ткань и мышцы образовали значительный участок дефекта, поэтому мы сформировали закрывающий лоскут из большой грудной мышцы слева на питающих сосудах и переместили его в место дефекта. Операция большая, сложная, травматичная, рядом с этим участком располагаются крупные сосуды, но она себя оправдывает, потому что такие опухоли ни химиотерапией, ни лучевой терапией не лечатся — здесь на помощь приходит только хирургическое лечение. В ходе операции мы сумели радикально избавится от опухоли и заместить недостающие ткани на шее», — рассказал Александр Степанов.