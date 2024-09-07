«Просто сгорел на солнце»: омские хирурги онкодиспансера удалили мужчине огромную злокачественную опухоль

Омич обратился к врачам с жалобами на увеличение в размерах родимого пятна после сильного загара. Удаление родимого пятна было сложным и проходило в несколько этапов.
Как рассказал врачам омич, в 2023 году он сильнее обычного сгорел на солнце. Зимой родимое пятно начало увеличиваться в размерах и доставлять ему дискомфорт, появились болевые ощущения.
«В феврале я обратился в поликлинику, затем в ЦАОП, а после приема в поликлинике онкодиспансера и консилиума врачи решили удалить это пятно. Требовалась эмболизация (малоинвазивная внутрисосудистая процедура закупорки кровеносных сосудов специально введёнными эмболами, выполняется рентгенохирургом для замедления или остановки кровоснабжения опухоли, что приводит к уменьшению её размеров), которую мне согласились сделать в Областной клинической больнице на Березовой. После этой процедуры меня перевели в онкодиспансер, и вот уже здесь удалили опухоль полностью», — рассказывает мужчина.
Врачи установили, что опухоль — злокачественная. Омичу было необходимо провести операцию с одномоментным восстановлением кожных покровов и перекрытием удаленного участка кожи другими тканями.
Лечащий врач мужчины, заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей головы и шеи онкодиспансера Александр Степанов отметил, что замещение дефектов на задней поверхности шеи — довольно сложная работа, так как там плохая мобильность кожи, а у пациента дефект был довольно большим по размеру.
«В ходе операции мы иссекли кожу во всю толщину эпидермиса, провели резекцию мышц задней поверхности шеи, потому что опухоль распространилась достаточно глубоко внутрь тканей. Удаленная покровная ткань и мышцы образовали значительный участок дефекта, поэтому мы сформировали закрывающий лоскут из большой грудной мышцы слева на питающих сосудах и переместили его в место дефекта. Операция большая, сложная, травматичная, рядом с этим участком располагаются крупные сосуды, но она себя оправдывает, потому что такие опухоли ни химиотерапией, ни лучевой терапией не лечатся — здесь на помощь приходит только хирургическое лечение. В ходе операции мы сумели радикально избавится от опухоли и заместить недостающие ткани на шее», — рассказал Александр Степанов.
Гистологические исследования удаленных тканей у омича выявили плоскоклеточный рак кожи, который, в свою очередь, является довольно агрессивной формой опухолевого роста. Распространенность опухоли соответствовала третьей стадии.
Мужчине предстоит пройти послеоперационную лучевую терапию после полного заживления тканей. Это необходимо для закрепления лечебного эффекта.
Для предотвращения и профилактики заболеваний кожи медики настоятельно рекомендуют:
— использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 единиц на солнце и не менее 15 единиц в пасмурную погоду. Не стоит забывать и про питательные крема, которые предотвратят сухость и раздражение кожи;
— стараться не травмировать родинки и рубцы на коже;
— правильно питаться и ограничить себя в жирных, сладких и острых блюдах;
— ежегодный профилактический осмотр в смотровом кабинете.
Сейчас также можно проверить самостоятельно уже имеющиеся у вас родинки на теле. Если вы заметили какие-то подозрительные изменения, то следует обратиться к врачу.