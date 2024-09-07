В Воронеже машина сбила на переходе девушку и ребенка в коляске: видео

В Воронеже автомобиль Ford Probe на улице 45-й Стрелковой Дивизии сбил 30-летнюю местную жительницу и полуторагодовалую девочку, которую она перевозила в коляске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 7 сентября. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора другого авто. На кадрах видно, что ДТП произошло в 19:28 на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Связьстрой».