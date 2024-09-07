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В Воронеже машина сбила на переходе девушку и ребенка в коляске: видео

Пострадавших госпитализировали.

В Воронеже автомобиль Ford Probe на улице 45-й Стрелковой Дивизии сбил 30-летнюю местную жительницу и полуторагодовалую девочку, которую она перевозила в коляске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 7 сентября. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора другого авто. На кадрах видно, что ДТП произошло в 19:28 на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Связьстрой».

По данным полиции, за рулем авто находился 29-летний местный житель. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Очевидцы ДТП рассказали, что от сильного удара девочка отлетела на большое расстояние. Ребенок был жив, когда его увозила скорая помощь.

— На голове была глубокая рана, пару раз малышка теряла сознание. Ее мама — со множеством переломов, — утверждают свидетели происшествия.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.