В Воронеже машина сбила на переходе девушку и ребенка в коляске: видео

В Воронеже автомобиль Ford Probe на улице 45-й Стрелковой Дивизии сбил 30-летнюю местную жительницу и полуторагодовалую девочку, которую она перевозила в коляске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 7 сентября. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора другого авто. На кадрах видно, что ДТП произошло в 19:28 на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки «Связьстрой».
По данным полиции, за рулем авто находился 29-летний местный житель. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Очевидцы ДТП рассказали, что от сильного удара девочка отлетела на большое расстояние. Ребенок был жив, когда его увозила скорая помощь.
— На голове была глубокая рана, пару раз малышка теряла сознание. Ее мама — со множеством переломов, — утверждают свидетели происшествия.
Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.