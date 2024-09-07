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В Челябинске опрокинувшийся бетоновоз раздавил легковушку

Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 7 сентября, в Ленинском районе Челябинска на ходу опрокинулся бетоновоз. Упавшая машина раздавила ехавший рядом легковых автомобиль ВАЗ-2111 и повредила «Ладу Приору», передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

ДТП случилось у дома № 46 по улице Энергетиков в 11:30. За рулем бетономешалки сидел 34-летний мужчина. Легковушками управляли 40-летний мужчина и 46-летняя женщина. Никто из них не пострадал.

«В настоящий момент последствия дорожно-транспортного происшествия устраняются», — добавили в ГАИ.