В Челябинске опрокинувшийся бетоновоз раздавил легковушку

Сегодня, 7 сентября, в Ленинском районе Челябинска на ходу опрокинулся бетоновоз. Упавшая машина раздавила ехавший рядом легковых автомобиль ВАЗ-2111 и повредила «Ладу Приору», передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
ДТП случилось у дома № 46 по улице Энергетиков в 11:30. За рулем бетономешалки сидел 34-летний мужчина. Легковушками управляли 40-летний мужчина и 46-летняя женщина. Никто из них не пострадал.
«В настоящий момент последствия дорожно-транспортного происшествия устраняются», — добавили в ГАИ.