В Новочеркасске потушили ландшафтный пожар, огонь прошел 2 тысячи кв. метров

В Новочеркасске на площади в 2 тысячи кв. метров ликвидирован ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пламя вспыхнуло в районе 7-й линии, горела сухая трава. В 15 часов выехали на место, в 18:13 все потушили, — рассказали в МЧС.
Известно, что в тушении от РСЧС участвовали 32 человека, было задействовано 11 единиц техники. Также привлекался вертолет Ми-8, который выполнил три сброса воды.
Добавим, также прошедшей ночью на улице Герцена в Новочеркасске выгорел частный дом.