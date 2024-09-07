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В Новочеркасске потушили ландшафтный пожар, огонь прошел 2 тысячи кв. метров

Ландшафтный пожар потушили в Новочеркасске, привлекались силы РСЧС и вертолет Ми-8.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске на площади в 2 тысячи кв. метров ликвидирован ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Пламя вспыхнуло в районе 7-й линии, горела сухая трава. В 15 часов выехали на место, в 18:13 все потушили, — рассказали в МЧС.

Известно, что в тушении от РСЧС участвовали 32 человека, было задействовано 11 единиц техники. Также привлекался вертолет Ми-8, который выполнил три сброса воды.

Добавим, также прошедшей ночью на улице Герцена в Новочеркасске выгорел частный дом.