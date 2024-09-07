Десятки машин загорелись на парковке в Подмосковье

Ранее в деревне Юрцово в Подмосковье загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадали семь членов одной семьи, пятеро из которых — дети. Еще троих несовершеннолетних спасти не удалось. Позже стало известно о смерти их матери.