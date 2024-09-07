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Десятки машин загорелись на парковке в Подмосковье

На многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа загорелись десятки машин. Об этом пишет Mash в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, сгорели минимум 20 автомобилей. Также известно об одном пострадавшем, его состояние не уточняется. Столб дыма виден за несколько километра от места происшествия. Сейчас тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщил, что возгорание привело к смерти двух человек. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в деревне Юрцово в Подмосковье загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадали семь членов одной семьи, пятеро из которых — дети. Еще троих несовершеннолетних спасти не удалось. Позже стало известно о смерти их матери.

пожары