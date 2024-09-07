В Ростовской области в реке Кадамовка утонул 45-летний мужчина

В Октябрьском районе Ростовской области из реки Кадамовка подняли тело утонувшего 45-летнего мужчины. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
— Все произошло сегодня в селе Артемовском. Со слов очевидцев, мужчина зашел в воду в состоянии сильного алкогольного опьянения и после этого пропал, — рассказали в МЧС.
По данным спасателей, с начала лета на водоемах Ростовской области утонули уже 52 человека. Всех просят быть предельно внимательными во время отдыха у воды. Не рекомендуется посещать дикие пляжи и купаться в состоянии алкогольного опьянения.