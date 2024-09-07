Воронежский губернатор: детонация в Острогожском районе продолжается, эвакуированы несколько сотен человек

В данный момент из близлежащих сел эвакуированы несколько сотен человек. Большинство остановились у родственников, однако несколько десятков размещены в двух пунктах ПВЗ. Режим ЧС действует в трех населенных пунктах. Введены ограничения на передвижение автотранспорта: