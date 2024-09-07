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Воронежский губернатор: детонация в Острогожском районе продолжается, эвакуированы несколько сотен человек

В районе горит сухая трава, потушить ее сложно из-за детонации взрывоопасных предметов. Предприняты необходимые меры безопасности, отмечает глава региона.

В данный момент из близлежащих сел эвакуированы несколько сотен человек. Большинство остановились у родственников, однако несколько десятков размещены в двух пунктах ПВЗ. Режим ЧС действует в трех населенных пунктах. Введены ограничения на передвижение автотранспорта:

«Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа», — сообщил глава региона.

Александр Гусев отметил, что сформирована «необходимая группировка сил и средств» для ликвидации последствий.

Напомним, что детонация взрывоопасных предметов началась в Острогожском районе сегодня ночью, 7 сентября, после того, как обломок сбитого БПЛА спровоцировал пожар. Мирные жители, по предварительным данным, не пострадали.