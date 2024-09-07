«Проиграли крупную сумму в карты»: сидя в тюрьме, жители Иркутской области обманным путем присвоили более 130 тыс руб

В Ангарске двое мужчин 23 и 26 лет отбывали срок в колонии. Чтобы как-то занять себя и свободное время, они играли в карты с сокамерниками. Но проигрались. Не зная, как выпутаться из ситуации, они не придумали ничего лучше, чем заняться телефонным мошенничеством. Начали звонить на незнакомые номера, которые выбирали наобум. Представлялись знакомыми или родственниками и просили деньги в долг. Якобы сейчас находятся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ангарском городском суде.
Таким образом, они присвоили себе более 138 тысяч рублей. Люди переводили, кто сколько мог. Некоторые по четыре тысячи, а некоторые и по 50. Жертвами стали не только жители Иркутской области, но и Кемеровской. На обман повелись и люди из Бурятии и Москвы.
— Подсудимые вину признали, пояснили суду, что необходимость в деньгах у них возникла, поскольку в период отбывания наказания проиграли в карты, каждый из них стал должником на большую сумму. Тогда они решили заработать путем совершения мошенничеств, — рассказали в пресс-службе суда.
За свою «шалость», которая принесла людям значительный ущерб, они отправятся в колонию. Один на четыре года, а второй на пять лет. Пока что приговор в законную силу не вступил.