Красноярского стрелка арестовали на два месяца

Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
Вчера, 6 сентября, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, стоя на балконе жилого дома. Как пояснили в СК, он был сильно пьян и находился в квартире бывшего тестя, которую временно занимал. Когда экс-супруга с отцом пришли выгонять жильца, он начал пугать их ружьем.
На допросе Юрий заявил, что не хотел стрелять по людям — он открыл огонь в воздух. В итоге мужчину задержали сотрудники СОБРа.
Стрелка арестовали на 2 месяца. В ходе следствия ему придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Расследование находится на контроле руководителя СК Александра Бастрыкина.