Красноярского стрелка арестовали на два месяца

Вчера, 6 сентября, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, стоя на балконе жилого дома. Как пояснили в СК, он был сильно пьян и находился в квартире бывшего тестя, которую временно занимал. Когда экс-супруга с отцом пришли выгонять жильца, он начал пугать их ружьем.