Олбани
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярского стрелка арестовали на два месяца

В Красноярске суд арестовал 31-летнего Юрия, который устроил стрельбу на улице Аэровокзальной.

Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Вчера, 6 сентября, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, стоя на балконе жилого дома. Как пояснили в СК, он был сильно пьян и находился в квартире бывшего тестя, которую временно занимал. Когда экс-супруга с отцом пришли выгонять жильца, он начал пугать их ружьем.

На допросе Юрий заявил, что не хотел стрелять по людям — он открыл огонь в воздух. В итоге мужчину задержали сотрудники СОБРа.

Стрелка арестовали на 2 месяца. В ходе следствия ему придется пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование находится на контроле руководителя СК Александра Бастрыкина.