Долина рассказала о ходе следствия по делу о мошенничестве

По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Хамовнический суд Москвы 13 августа отправил ее в СИЗО.