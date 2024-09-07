WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России

Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с западными партнерами по поводу снятия ограничений на удары по России. Накануне президент Украины на базе «Рамштайн» в Германии вновь попросил союзников разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь территории противника, мотивируя это тем, что конфликт так может завершиться до зимы. В том числе Зеленский говорил о своем желании «ударить по Кремлю». В России считают здравой идею о завершении конфликта до зимы, но уточнили, что для этого Украине необходимо выполнить условия, которые называл ранее Владимир Путин.