На Западном в Ростове легковое авто перевернулось на крышу, зацепив пять машин

На Западном в Ростове-на-Дону опрокинувшаяся на крышу легковушка попутно зацепила пять машин. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, пост был опубликован около 22 часов вечера 6 сентября.
По словам ростовчан, авария произошла на проспекте Стачки. После этого на место приезжали спасатели, стояла машина реанимации.
Как сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в этом ДТП не было, только транспорт получил механические повреждения. Напомним, ранее в Ростове трех человек увезли на скорой после аварии в районе БСМП.