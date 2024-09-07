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На Западном в Ростове легковое авто перевернулось на крышу, зацепив пять машин

На Стачки в Ростове «перевертыш» зацепил пять автомобилей, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону опрокинувшаяся на крышу легковушка попутно зацепила пять машин. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, пост был опубликован около 22 часов вечера 6 сентября.

По словам ростовчан, авария произошла на проспекте Стачки. После этого на место приезжали спасатели, стояла машина реанимации.

Как сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в этом ДТП не было, только транспорт получил механические повреждения. Напомним, ранее в Ростове трех человек увезли на скорой после аварии в районе БСМП.