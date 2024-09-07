Bild узнал о применении ВСУ «летающего автомата Калашникова»

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В мае дрон впервые долетел до Орска в Оренбургской области (около 1,5 тыс. км до границы с Украиной), а в августе — до Саратова и Энгельса в Саратовской области (порядка 700 км по прямой).