Аудитория актерского факультета ВГИКа получила повреждения при пожаре

«Был пожар во ВГИКе на пятом этаже, но его потушили. Там нет никаких неприятностей, кроме того, что испортилась аудитория актерского факультета», — рассказала «РИА Новости» госпожа Николаева-Чинарова. Она добавила, что 50 человек эвакуировались из здания самостоятельно.