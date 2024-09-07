Аудитория актерского факультета ВГИКа получила повреждения при пожаре

«Был пожар во ВГИКе на пятом этаже, но его потушили. Там нет никаких неприятностей, кроме того, что испортилась аудитория актерского факультета», — рассказала «РИА Новости» госпожа Николаева-Чинарова. Она добавила, что 50 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
Ректор ВГИКа Владимир Малышев рассказал ТАСС, что в аудитории располагалась гримерка. Занятия в помещении не проводились. По словам господина Малышева, причина пожара неизвестна. Он предположил, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Сейчас причину пожара выясняют сотрудники МЧС.
Аудитория расположена в здании института на улице Вильгельма Пика д. 3, стр. 1. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что площадь пожара составила 30 кв. м.