На Текстильной в Шахтах полыхает мусор на площади в 700 кв. метров

Сегодня, 7 сентября, на улице Текстильной в Шахтах вспыхнул пожар, сейчас огнем охвачено 700 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Известно, что горение происходит в районе дома № 51. Вызов в экстренную службу поступил в 16:21, к этому моменту о завершении работ не сообщалось.
Судя по открытым данным, на Текстильной, 51 находится жилой пятиэтажный дом.
Добавим, ранее ландшафтный пожар в 700 кв. метров потушили в районе поселка Орловского. Жителям Дона напоминают о пожароопасности в регионе, всех просят быть осторожными при обращении с огнем.