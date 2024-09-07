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На Текстильной в Шахтах полыхает мусор на площади в 700 кв. метров

Возгорание мусора тушат вблизи жилого дома на Текстильной в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 сентября, на улице Текстильной в Шахтах вспыхнул пожар, сейчас огнем охвачено 700 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Известно, что горение происходит в районе дома № 51. Вызов в экстренную службу поступил в 16:21, к этому моменту о завершении работ не сообщалось.

Судя по открытым данным, на Текстильной, 51 находится жилой пятиэтажный дом.

Добавим, ранее ландшафтный пожар в 700 кв. метров потушили в районе поселка Орловского. Жителям Дона напоминают о пожароопасности в регионе, всех просят быть осторожными при обращении с огнем.