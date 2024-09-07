В Карском море затонул плавучий кран во время шторма

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Плавучий кран затонул в Карском море в Красноярском крае из-за шторма, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
По данным управления, в четверг в Енисейском заливе Карского моря недалеко от морского терминала «Чайка» во время шторма произошло повреждение двух плавучих кранов «Азимут-16» и «СПК-25/58». В результате один из кранов затонул, у другого был поврежден корпус, образовалась течь, которую уже устранили.
«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта”, — говорится в сообщении.
Разлив нефтепродуктов не допущен, уточняет ведомство.