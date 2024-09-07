В Карском море затонул плавучий кран во время шторма

По данным управления, в четверг в Енисейском заливе Карского моря недалеко от морского терминала «Чайка» во время шторма произошло повреждение двух плавучих кранов «Азимут-16» и «СПК-25/58». В результате один из кранов затонул, у другого был поврежден корпус, образовалась течь, которую уже устранили.