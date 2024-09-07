В Аксае шестеро юношей устроили потасовку, один из них пострадал

В Аксае шестеро несовершеннолетних юношей поссорились на улице, а потом устроили потасовку друг с другом. В итоге один из них получил травмы, сообщили 7 сентября в пресс-службе донского главка МВД.
По данным полиции, конфликт между молодыми людьми произошел в одном из дворов на улице Строителей.
— Пострадавшему потребовалась разовая медицинская помощь. Законные представители отказались от судебно-медицинского освидетельствования, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Правоохранители узнали имена двух зачинщиков конфликта и составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию в отношении их родителей (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ).
Со всеми, кто участвовал в драке, а также с их родителями и представителями провели беседы сотрудники ПДН.