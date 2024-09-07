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В Ростове-на-Дону столкнулись трамвай и грузовик

На Сиверса в Ростове трамвай пострадал после столкновения с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

На Сиверса в Ростове-на-Дону столкнулись грузовик и трамвай. После этого пассажирский вагон получил повреждения, сообщение о произошедшем 7 сентября опубликовали в соцсетях.

Судя по фотографиям с места аварии, стекла в районе кабины трамвая потрескались и рассыпались, пострадала передняя часть корпуса. Грузовик, а по другой версии фуру, не сфотографировали.

В управлении Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, отметив при этом, что пострадавших не было. Зафиксировали только механические повреждения транспорта.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону легковой «перевертыш» зацепил сразу пять машин.