В Ростове-на-Дону столкнулись трамвай и грузовик

На Сиверса в Ростове-на-Дону столкнулись грузовик и трамвай. После этого пассажирский вагон получил повреждения, сообщение о произошедшем 7 сентября опубликовали в соцсетях.
Судя по фотографиям с места аварии, стекла в районе кабины трамвая потрескались и рассыпались, пострадала передняя часть корпуса. Грузовик, а по другой версии фуру, не сфотографировали.
В управлении Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, отметив при этом, что пострадавших не было. Зафиксировали только механические повреждения транспорта.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону легковой «перевертыш» зацепил сразу пять машин.