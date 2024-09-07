Организаторы протестов в Париже сообщили о 160 тыс. участников, МВД — 26 тыс

В Париже и других городах Франции прошли протесты против решения президента Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром Мишеля Барнье. Лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано в соцсети X сообщила, что в Париже к митингу присоединились 160 тыс. человек, а по всей стране — 300 тыс. По данным парижской полиции, в столице на акции вышли 26 тыс. человек.