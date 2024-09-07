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Организаторы протестов в Париже сообщили о 160 тыс. участников, МВД — 26 тыс

В Париже и других городах Франции прошли протесты против решения президента Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром Мишеля Барнье. Лидер парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано в соцсети X сообщила, что в Париже к митингу присоединились 160 тыс. человек, а по всей стране — 300 тыс. По данным парижской полиции, в столице на акции вышли 26 тыс. человек.

Источник: AP 2023

BFMTV со ссылкой на столичную префектуру города сообщил, что в Париже задержали пять участников акции. Всего по стране прошло 150 протестных демонстраций, в том числе в Нанте, Ницце, Марселе, Ренне. Основатель левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, выступивший на митинге в Париже, призвал сторонников к долгосрочной борьбе против политики президента страны.

5 сентября Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром 73-летнего Мишеля Барнье, члена правой партии «Республиканцы». Он был известен как главный переговорщик со стороны ЕС по условиям «Брексита». Господин Макрон утверждал, что левые не будут участвовать в формировании правительства, несмотря на победу блока на июльских внеочередных выборах в парламент.