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Utair опровергла информацию о едва не севшем на строящуюся ВПП самолете

Авиакомпания Utair опровергла распространившуюся информацию о попытке самолета сесть на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Грозного. Заявление об этом было опубликовано 7 сентября в Telegram-канале авиаперевозчика.

Источник: Известия

Ранее в этот день в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, где самолет Utair, летевший из Турции, начал снижаться на закрытую взлетно-посадочную полосу.

«Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья — Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг», — говорится в сообщении авиакомпании.

Там добавили, что опубликованные в Сети кадры на самом деле были сделаны в июне, когда экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра.

Ранее, 30 августа, сообщалось о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у аэродрома Кузнецово в Красноярском крае. В результате происшествия воздушное судно получило повреждения.