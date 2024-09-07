Отправился в соседний город и исчез: 18-летний Дмитрий Эш пропал в Ростовской области

В Ростове-на-Дону 18-летний Дмитрий Эш ушел из дома и не вернулся. Сейчас его близкие очень переживают.
Журналисту «КП — Ростов-на-Дону» удалось пообщаться с сестрой молодого человека, и узнать дополнительные подробности бесследного исчезновения.
ПОИСКИ ВЕДУТ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВОЛОНТЕРЫ.
Кристина Эш рассказала, что Дима живет с отцом, младшим братиком и старшей сестрой. В конце июля он уехал из дома в Азов, пробыл там некоторое время, но домой так и не вернулся.
При этом дозвониться до юноши уже тогда было невозможно. Близкие забили тревогу, написали заявление в полицию, обратились к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» и провели самостоятельные поиски.
Так удалось узнать, что 25 августа парня видели знакомые, которые при этом не знали, куда их друг мог уйти.
Кристина не верит, что брат мог попасть под влияние дурной компании или каких-либо обманщиков. Она очень надеется, что Дима вновь вернется домой.
— Он хороший парень, учится в азовском училище. А еще он заикается, так его можно узнать. Может быть, кто-то видел Диму или знает, где он находится. Важна любая информация.
Девушка рассказала также, что уголовное дело в связи с пропажей брата пока не заводили. Однако в ближайшее время семью пригласили к следователю.
ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
Волонтеры уже распространили ориентировку с описанием внешности молодого человека.
Всех неравнодушных людей просят присмотреться внимательнее, если перед ними окажется худощавый парень ростом около 168 см с темно-русыми волосами и голубыми глазами.
В день своего исчезновения он был одет в темно-фиолетовую футболку и черные штаны, а на ногах были черные кроссовки.
Если вы видели Дмитрия или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700−54−52 или «112».
119 ЧЕЛОВЕК ПРОПАЛИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МЕСЯЦ.
Своих родных близких или друзей сейчас ищут и другие жители Ростовской области. Только за прошедший август 2024 года в донской поисковой отряд поступило 119 заявок с просьбами о помощи, и это не считая количества обращений в полицию.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» не остается в стороне и всегда старается рассказывать о подобных случаях, чтобы о потерявшихся узнали как можно больше людей. Так есть надежда на ускорение поисков.
В частности, уже некоторое время издание следит за судьбой пропавшей в Дагестане ростовской студентки Анны Цомартовой. Родители уже седьмой месяц разыскивают свою 22-летнюю дочь. Недавно похожую девушку видели в Дубае. Цомартовы отправили запрос в посольство России в ОАЭ, но ответ пока не получили.