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Николь Кидман на Венецианском фестивале узнала о смерти матери

Источник: Российская газета

Трагедия случилась в семье голливудской актрисы Николь Кидман: мать 57-летней звезды Джанель Энн Кидман скончалась на 85-м году жизни.

Ужасная новость настигла Николь на Венецианском фестивале, который ей пришлось спешно покинуть.

В связи с этим Кидман не смогла получить приз — «Кубок Вольпи» за смелую роль в фильме «Плохая девочка».

Режиссёр картина Халина Рейн получила приз вместо актрисы, зачитав обращение Кидман, где сообщалось о печальной причине её отсутствия, передаёт TMZ.

«Золотого льва» фестиваля в Венеции в этом году получил фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».