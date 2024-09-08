Николь Кидман на Венецианском фестивале узнала о смерти матери

Трагедия случилась в семье голливудской актрисы Николь Кидман: мать 57-летней звезды Джанель Энн Кидман скончалась на 85-м году жизни.
Ужасная новость настигла Николь на Венецианском фестивале, который ей пришлось спешно покинуть.
В связи с этим Кидман не смогла получить приз — «Кубок Вольпи» за смелую роль в фильме «Плохая девочка».
Режиссёр картина Халина Рейн получила приз вместо актрисы, зачитав обращение Кидман, где сообщалось о печальной причине её отсутствия, передаёт TMZ.
«Золотого льва» фестиваля в Венеции в этом году получил фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».