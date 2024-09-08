Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации армии

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил. Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело», — написал он и добавил, что руководство «не дало скушать».