В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка

«По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», — говорится в публикации.
Отмечается, что никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало. В администрации подчеркнули, что информации о серьезных травмах среди участников драки нет.
Полиция зафиксировала активных участников конфликта, в воскресенье все они будут опрошены, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили в администрации.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае.