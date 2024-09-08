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В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В краснодарском поселке Афипский произошла крупная драка из-за девушки, в настоящий момент участники конфликта разошлись, сообщил Telegram-канал администрации Северского района Кубани.

Источник: © РИА Новости

«По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», — говорится в публикации.

Отмечается, что никто из участников конфликта не обращался в медицинские учреждения, заявлений в полицию также не поступало. В администрации подчеркнули, что информации о серьезных травмах среди участников драки нет.

Полиция зафиксировала активных участников конфликта, в воскресенье все они будут опрошены, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили в администрации.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае.