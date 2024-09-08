Военкор Сладков рассказал об уголовном деле о дискредитации армии против него

Сладков рассказал, что при старом министре обороны Сергее Шойгу военкоры должны были «оставить в покое тему провала в обеспечении армии». «А вдруг сегодня для остального общества выясняется: именно те люди в погонах, которые были очень недовольны блогерами, сами-то оказались далеко не ангелами», — написал журналист, отметив, что «полкоманды старого министра под следствием за воровство».