Спецназ «Ахмат» уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

«За день <…> подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили <…> один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.