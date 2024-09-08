Спецназ «Ахмат» уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

«За день <…> подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили <…> один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.
Алаудинов добавил, что части спецназа «Ахмат» ликвидировали достаточно много солдат ВСУ за сутки на курском направлении.
Подразделения украинской армии перешли шестого августа в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военных и 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.