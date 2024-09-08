Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником — Днем танкиста.
По его словам, во все времена личный состав танковых войск служил образцом мужества и истинного патриотизма, с честью выполнял служебный долг, вносил большой вклад в укрепление обороноспособности России и обеспечение ее безопасности.
В ходе специальной военной операции танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм, подчеркнул Белоусов. Он добавил, что танкисты эффективно решают все поставленные задачи, умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво.
Министр обороны также отметил добросовестный и самоотверженный труд сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
Поздравляя с праздником, Белоусов поблагодарил за верную службу и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!
Напомним, что День танкиста в России празднуют во второе воскресенье сентября. Этот праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от первого июля 1946 года, и в этом году он отмечается уже в 78 раз.