Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard

«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить “гуслю” (гусеницу танка — ред.), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — сказал РИА Новости наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным «Гламурный».