Экипаж Т-72Б3М рассказал о тактике боя против Abrams и Leopard

ГЕНИЧЕСК, 8 сен — РИА Новости. Экипаж Т-72Б3М группировки войск «Днепр» в День танкиста, который отмечается 8 сентября, подробно рассказал РИА Новости о современной тактике боя, применяемой для уничтожения американских танков Abrams и немецких танков Leopard.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. Кто вышел то есть. Ну задеть экипаж… Или сбить “гуслю” (гусеницу танка — ред.), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», — сказал РИА Новости наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным «Гламурный».
По словам танкиста, все тонкости борьбы с натовскими танками, поставленными на Украину, отрабатывались на полигоне. Для этого использовался макет с обозначенными уязвимыми зонами.
«Эта машина (Т-72Б3М) выдержит вообще все», — сказал командир танка с позывным «Кутузов».
Механик-водитель боевой машины так же прошел подготовку для танковых дуэлей против Abrams и Leopard.
«Да, конечно. И ребята все уже обстрелянные», — подчеркнул мехвод с позывным «Волк».