Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«В отношении Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Моргенштерн* в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.