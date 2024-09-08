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Против рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело

Против рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«В отношении Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Моргенштерн* в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.

Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, а максимально — вплоть до двух лет лишения свободы.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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